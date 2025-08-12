وزير الري يستقبل سفراء مصر الجدد في جنوب السودان وكينيا ورواندا

كتب- محمد نصار:

استقبل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، السفير حازم فوزي، سفير مصر الجديد لدى دولة جنوب السودان، والسفير حاتم يسري، سفير مصر الجديد لدى دولة كينيا، والسفيرة حنان عبد العزيز، سفيرة مصر الجديدة لدى دولة رواندا، حيث جرى استعراض العلاقات الثنائية بين مصر ودول حوض النيل في مجال الموارد المائية وسبل تعزيز التعاون المشترك.

حضر اللقاء الدكتور عارف غريب، رئيس قطاع شؤون مياه النيل، والسفير رفيق خليل، المستشار السياسي للوزير.

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور سويلم، جهود مصر في تنفيذ مشروعات تخدم مواطني دول حوض النيل، ومنها إنشاء آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية لأغراض الشرب، وخزانات أرضية، ومراسي نهرية، إلى جانب مشروعات لمكافحة الحشائش المائية، ومراكز للتنبؤ بالفيضان ونوعية المياه، فضلًا عن تبادل الزيارات والدراسات الفنية الخاصة بالإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتدريب وبناء قدرات العاملين في قطاع المياه.

وأشار الوزير، إلى الآلية التمويلية الجديدة التي أطلقتها مصر بقيمة 100 مليون دولار، والمخصصة لتنفيذ مشروعات تنموية وإجراء دراسات فنية في دول حوض النيل الجنوبي، مؤكّدًا أن هذا الدعم يعكس التزام مصر بدعم التنمية المستدامة في هذه الدول.

كما لفت إلى دور "المركز الأفريقي للمياه والتكيف المناخي" (PACWA)، المنشأ تحت مظلة مبادرة AWARe، في تنظيم برامج تدريبية للأشقاء الأفارقة بمجال التكيف مع التغيرات المناخية، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر الفنية بالدول الإفريقية.

وأوضح الدكتور سويلم، أن التعاون المصري مع دول حوض النيل يمتد إلى مجالات أخرى تشمل الكهرباء والصحة والتعليم والنقل، بالإضافة إلى التدريب والمنح الدراسية، مشددًا على حرص مصر على تعزيز التعاون الاقتصادي وتشجيع مشاركة رجال الأعمال المصريين في دعم التنمية الاقتصادية بهذه الدول.

