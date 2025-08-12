كتب- محمد أبو بكر:

قال محمد جبران، وزير العمل، إن الوزارة بدأت اتخاذ خطوات لحماية عمال الدليفري، نظرًا لأهمية هذه الفئة المتنامية في سوق العمل.

وأوضح في تصريحات لـ"مصراوي" أن عمال الدليفري يضمون من يعملون بعقود رسمية ومن لا يمتلكون عقودًا على الإطلاق.

وأشار الوزير إلى أن الشركات التي توظف عمال دليفري دون عقود ستكون معرضة للمساءلة، مؤكدًا: "أي شركة لا تقوم بعمل عقد لعامل سيكون تعيينه دائمًا، وقانون العمل الجديد يسمح بعمل عقد لمدة 3 أشهر لحفظ حقوق العامل".

وشدد جبران على أن وزارة العمل ستقوم بملاحقة جميع الشركات غير الملتزمة، وفرض أقصى العقوبات على من يتجاهل شروط السلامة المهنية، حفاظًا على سلامة العمال.

وأوضح الوزير أن عمال الدليفري يُعدون من أخطر الفئات، حيث تفتقر هذه العمالة للحماية الكاملة سواء بوجود عقود أو مهام وقائية، مشيرًا إلى أنه سيتم تنظيم حملات تفتيش ميدانية واسعة.

وأكد جبران: "سأنزل شخصيًا مع الحملات لضمان التزام العمال والشركات بالإجراءات الوقائية، خاصة مع وجود ملايين العاملين في هذا المجال".

وأشار إلى أن حملة "سلامتك تهمنا" أُطلقت لرعاية وحماية هذه الفئة، موضحًا أن بعض أصحاب الأعمال يتسترون على عمال الدليفري ويشغلونهم دون عقود، مشددًا على أن الوزارة ستلاحق المخالفين.

وأشار إلى أن قانون العمل الجديد سيحدد علاقة العمل بين أصحاب الأعمال والعمال بشكل واضح، وقال: "لن أقول إن القانون صادم، لكن سنوقع أقصى العقوبات على غير الملتزمين، والعمال المصريون الذين يعملون بالخارج ملتزمون بكل الاشتراطات، ومصر دولة كبيرة ويجب أن نلتزم".

وختم الوزير مؤكداً: "لن نترك شركة أو منشأة إلا وهي تحت الرقابة والمتابعة".

يذكر أن محمد جبران، وزير العمل، وجه مفتشي وزارة العمل، بحصر عمال الدليفري على مستوى الجمهورية.

وأضاف "جبران"، أنه يجب حصر كافة عمال الدليفري على مستوى الجمهورية نتيجة أهمية هذه الفئة.

وأشار وزير العمل، إلى أن ذلك سيتم بالتعاون مع الشركات على مستوى الجمهورية، خاصة وأن العشرات يعملون في هذا القطاع والذي يطلق عليهم "الطيارين".

وكان قال محمد جبران، وزير العمل، إنه سيتم تطبيق أقصى الغرامات والعقوبات على الشركات الغير ملتزمة بتوفير مهمات الوقاية لعمال الدليفري.

وأضاف "جبران"، أن ذلك جاء بتوجيه رئاسي من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح أنه سيكون هناك حملات تفتيش على كافة الشركات الفترة المقبلة، قائلًا"الشركات ستكون مسئولة أمامنا عن التزام العمال بمهمات الوقاية والعقوبات ستوقع عليهم".

