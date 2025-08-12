استمرار الموجة شديدة الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الموجة شديدة الحرارة اليوم الثلاثاء على أغلب الأنحاء.

وأشارت الأرصاد إلى أن طقس اليوم شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلًا، وفي الصباح الباكر.

وتتكون شبورة مائية من 4 إلى 8 صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، كما أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات.

كما أشارت إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس وسرعة الرياح من 40 إلى 60 كم/س وارتفاع 3.5 متر.

وتسجل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى 40 درجة، والسواحل الشمالية الغربية 35 درجة، والسواحل الشمالية الشرقية 35 درجة، وجنوب ووسط سيناء محافظة البحر الأحمر 44 درجة، شمال الصعيد 42 درجة، جنوب الصعيد 47 درجة.