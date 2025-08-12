إعلان

شديد الحرارة وأمطار رعدية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

10:00 ص الثلاثاء 12 أغسطس 2025

طقس شديد الحرارة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة، بداية من اليوم الأربعاء حتى الأحد 17 أغسطس 2025.

وتوقعت الأرصاد استمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء لتكون درجات الحرارة على السواحل الشمالية 36 درجة، والقاهرة الكبرى والوجه البحري 42 درجة، وجنوب البلاد 49 درجة.

الأربعاء 13 أغسطس

فرص أمطار متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من وسط وجنوب سيناء وقد تصل لحد السيول.

فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من محافظة البحر الأحمر وجنوب الصعيد تكون خفيفة على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر.

الخميس 14 أغسطس

شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

واعتبارًا من السبت تنكسر الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء لتكون درجات الحرارة على السواحل الشمالية 32 درجة، القاهرة الكبرى والوجه البحري 37 درجة، وجنوب البلاد 46 درجة.

