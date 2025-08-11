كتبت -داليا الظنيني :

كشف الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهورية والأمين العام لدور وهيئات الإفتاء حول العالم، أن ما يسمى بـ"الربيع العربي" أفرز أشخاصًا أطلقوا على أنفسهم لقب مفتين، وأصدروا فتاوى خاطئة حول "الجهاد المسلح"، مما أدى إلى قتل الأبرياء وسفك الدماء

.

وأكد نجم، في مداخلة هاتفية، أن الإفتاء صناعة لها قواعد ومنهجية علمية، وليس مجرد رأي شخصي. وشدد على أن الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يحل محل المفتي، على الرغم من إمكانية استخدامه كمساعد في استرجاع المعلومات، محذرًا من خطورة الاعتماد عليه في الفتوى.

وأضاف مستشار مفتي الجمهورية أن المفتي يجب أن يتوفر فيه شرطان أساسيان: التأهيل العلمي والتدريب المهاري، مشيرًا إلى أن الكثير من الدول تدمرت بسبب فتاوى غير صحيحة، ولم تستطع الحفاظ على استقرارها وسلامة أوطانها.