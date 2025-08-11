إعلان

"لا داعي للقلق".. هيئة الدواء توجه رسالة مهمة للصيادلة بشأن سحب "الإكسبير"

10:18 م الإثنين 11 أغسطس 2025

هيئة الدواء المصرية

كتب - أحمد جمعة:

أكدت هيئة الدواء المصرية، أنه لا مساس بالصيدليات التي قامت بالتسجيل في مبادرة "سحب الأدوية منتهية الصلاحية"، ولا تزال تحتفظ بـ"الإكسبير" لحين سحبه عن طريق شركات التوزيع.

وشددت الهيئة في توضيح لمصراوي، أن ما ذكره الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، بشأن اتخاذ إجراءات رقابية ضد أي صيدلية أو مخزن يثبت احتفاظه بأدوية منتهية الصلاحية بعد تنفيذ المبادرة بكل مراحلها، يتعلق بالصيدليات التي لم تسجّل في المبادرة، ولا تزال تحتفظ بأدوية منتهية الصلاحية.

وأكدت الهيئة أن "هناك فترة ثلاثة شهور تمتد حتى 31 أكتوبر المقبل للمرحلة الثانية لسحب الأدوية منتهية الصلاحية"، موجّهة رسالة للصيادلة بأن "لا داعي للقلق، فهذا ضمن الاتفاق المبدئي الموقع مع أطراف المنظومة، ولا مساس بالصيدليات التي قامت بالتسجيل في المبادرة".

وفي وقت سابق، كشفت هيئة الدواء عن نتائج المرحلة الأولى من مبادرة "سحب الأدوية منتهية الصلاحية"، والتي بدأت في مارس 2025 وانتهت في يوليو الماضي، إذ بلغ عدد وحدات المستحضرات الصيدلية التي تم تسجيلها على الرابط الإلكتروني المخصص للمبادرة 20,321,303 وحدة.

وبلغ عدد الوحدات التي تم سحبها فعليًا من قبل شركات التوزيع 12,658,629 وحدة، وهو ما يعادل 62.3% من إجمالي الكميات المسجلة للسحب من الصيدليات.

