كتبت- داليا الظنيني :

أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن توفير سكن بديل للمستأجرين بموجب قانون الإيجار القديم يُعد التزامًا على الدولة.

وأوضح "الفيومي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حضرة المواطن، المذاع على قناة الحدث اليوم، أن من يثيرون القلق بشأن طرد المستأجرين "ذباب إلكتروني" يسعون لتأجيج الرأي العام، مشدداً على أن الدولة لن تتخلى عنهم.

وأشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي سيصدر قراراً قريباً بإنشاء منصة إلكترونية مخصصة للمطالبة بالسكن البديل.

وتابع: ستتطلب عملية التقديم على المنصة تقديم المستأجرين للبيانات التالية، صورة من بطاقة الرقم القومي، صورة من عقد إيجار الوحدة وما يثبت الدخل دخل الفرد، عنوان السكن الحالي، وذلك لتحديد مستوى السكن المستحق، سواء كان مميزاً أو متوسطاً أو اقتصادياً.

وأوضح أنه بعد مراجعة الطلبات، سيحصل كل مستحق على وحدة سكنية بنفس المستوى الاجتماعي والاقتصادي لوحدته الحالية، مع توفير جميع الوحدات المتاحة على المنصة.