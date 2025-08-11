كتبت- داليا الظنيني :

أكد الدكتور أحمد سني الدين، مدير عام المزارع بجهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية، أن ارتفاع درجات الحرارة تسبب في نفوق أعداد من الأسماك بمزارع بحيرة المنزلة، مشيرًا إلى أن الأسماك كائنات متغيرة الحرارة، مما يجعلها شديدة التأثر بتغير درجات حرارة المياه.

وأوضح سني الدين، خلال مداخلة ببرنامج "الساعة 6" على قناة الحياة، أن الأسماك تحتاج إلى مدى حراري محدد في المياه لضمان نموها الصحي وقدرتها على مقاومة الأمراض، لكن ارتفاع الحرارة يؤدي إلى اختلال هذا التوازن، مما يضعف مناعتها ويتسبب في نفوقها.

وأضاف أن ارتفاع درجات الحرارة يؤثر سلبًا على جودة المياه، مما يزيد الضغط على الأسماك، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة ليست مقصورة على مصر، بل تحدث في مختلف دول العالم بسبب التغيرات المناخية.

ولمواجهة هذه المشكلة، نصح سني الدين المزارعين بتقليل كثافة الأسماك في الأحواض وخفض كميات العلف عند توقع ارتفاع درجات الحرارة، كما أكد أن الجهاز يواصل تقديم الدعم للمزارعين من خلال القوافل البيطرية والإرشادية لمساعدتهم في تجاوز هذه الأزمات.