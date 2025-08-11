إعلان

قرار جمهوري بمد خدمة أسامة ربيع رئيسًا لمجلس إدارة هيئة قناة السويس

07:31 م الإثنين 11 أغسطس 2025

قرار الرئيس السيسي بمد خدمة الفريق أسامة ربيع

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد سامي:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها 32 (مكرر) الصادر اليوم الإثنين 11 أغسطس 2025، قرارين جديدين للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وهما القرار رقم 426 لسنة 2025، والقرار رقم 427 لسنة 2025.

القرار رقم 426 لسنة 2025

نصت المادة الأولى من القرار 426 لسنة 2025، على أن تُمد خدمة أسامة منير محمد ربيع، رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس، وعضو مجلس الإدارة المنتدب لمدة عام، اعتبارًا من 2025/8/12.

القرار رقم 427 لسنة 2025

تنص المادة الأولى من القرار رقم 427 لسنة 2025، على أنه يُجدد تعيين وليد محمد سامي محمد جمال الدين رئيسًا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بدرجة وزير لمدة عام اعتبارا من 12/8/2025.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أسامة ربيع الرئيس السيسي هيئة قناة السويس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

سجناء الجسد: أطفال يصارعون للبقاء في حرب غزة
مجدي الجلاد عن واقعة سايس نادي القضاة: يجب أن نتغلب على "أمراض السلطة" .. الناس اللي فيها مكفيها