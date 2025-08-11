قرار جمهوري بمد خدمة أسامة ربيع رئيسًا لمجلس إدارة هيئة قناة السويس

كتب- محمد سامي:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها 32 (مكرر) الصادر اليوم الإثنين 11 أغسطس 2025، قرارين جديدين للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وهما القرار رقم 426 لسنة 2025، والقرار رقم 427 لسنة 2025.

القرار رقم 426 لسنة 2025

نصت المادة الأولى من القرار 426 لسنة 2025، على أن تُمد خدمة أسامة منير محمد ربيع، رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس، وعضو مجلس الإدارة المنتدب لمدة عام، اعتبارًا من 2025/8/12.

القرار رقم 427 لسنة 2025

تنص المادة الأولى من القرار رقم 427 لسنة 2025، على أنه يُجدد تعيين وليد محمد سامي محمد جمال الدين رئيسًا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بدرجة وزير لمدة عام اعتبارا من 12/8/2025.