تفاصيل البروتوكول المُحدث لحالات عقر الكلاب.. وتحديد "جرعات الوقاية"

كتب - أحمد جمعة:

أصدر قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، تحديثًا لبروتوكول الوقاية من مرض السعار، والذي تم توزيعه على كافة مديريات الشؤون الصحية والهيئات التابعة للوزارة لبدء تطبيقه بالمستشفيات والوحدات الصحية بداية من الشهر الجاري.

ويشير عقر الحيوان إلى تعرض الإنسان للعقر أو الخدش من قِبَل حيوان، وعادةً ما يكون هذا الحيوان مصابًا بداء السعار (داء الكلب).

وتضمن البروتوكول المُحدثّ ضوابط دقيقة للتعامل مع حالات العقر.

وشددت التعليمات على أن جرعة الوقاية بعد التعرض للعقر أو الخدش من الحيوان المصاب أصبحت 4 جرعات فقط بدلا من 5 جرعات وبنفس المسافات البينية للأربع جرعات (0، 3، 7، 14).

ومهما تأخرت الحالة عن أي جرعة، وحضرت للمركز للاستكمال بدون عقر جديد، يتم استكمال الجرعات بغض النظر عن فترة الغياب.

وأوضح أنه في وجود حالة تعاني من نقص المناعة يتم تقديم ما يثبت ذلك وبناء عليه يتم إعطاء (جرعة خامسة) في اليوم الـ 28 من تاريخ الجرعة الأولى.

وشددت الوزارة على أنه في حالة الحضور بعد العقر أو الخدش مباشرة يتم إعطاء الجرعة الأولى مع التنبيه على الحالة بالقيام بمتابعة الحيوان لمدة 10 أيام من تاريخ التعرض للعقر أو الخدش، إذ أنه عند عدم حدوث أي تغيرات سلوكية على الحيوان خلال فترة المتابعة يتم إيقاف العملية التطعيمية في نهاية اليوم العاشر للمتابعة.

وفي حالة الحضور بعد مرور 10 أيام من تاريخ التعرض للعقر أو الخدش يتم سؤال المريض عن حدوث أي تغيرات سلوكية للحيوان خلال فترة المتابعة، وإذا تم الإفادة بعدم وجود أي تغيرات سلوكية لا يتم إعطاء اللقاح.

أما في حالة الحيوان الضال يتم إعطاء جرعتين تنشيطيتين (الأولى في اليوم الأول للعقر)، والثانية في (اليوم الثالث للعقر) في حالة تلقي جرعات اللقاح كاملة وذلك بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ الجرعة الرابعة.

ويتم تأجيل الجرعات التنشيطية لحين الانتهاء من متابعة الحيوان لمدة 10 أيام من تاريخ التعرض للعقر أو الخدش من الحيوان وفي حالة عدم حدوث أي تغيرات سلوكية لا يتم التطعيم.

وبالنسبة للمصل، يتم إعطاء المصل للحالة المستحقة طبقا لتقييم الجرح مرة واحدة خلال 24 ساعة وبحد أقصى 7 أيام من تاريخ الجرعة الأولى ولا يتم اعطاءه للحالة مرة أخرى حتى لو تعرضت لعقر جديد وكان الجرح يستحق للمصل.

وفي حال تعذر إعطاء المصل حول موضع العقر أو الخدش في الجسم يتم اعطاءه كاملا في أقرب عضلة لموضع الجرح.

أما في حال تزامن إعطاء المصل مع تطعيم الحصبة والحصبة الألمانية يتم تأجيل التطعيم (4) أشهر على الأقل، وفي حال التزامن مع تطعيم الجديري المائي يتم تأجيل التطعيم (3) أشهر علي الأقل مع الالتزام بإعطاء المصل (الأولوية للمصل لأنه منقذ للحياة).

ويبلغ عدد مراكز الوقاية من مرض السعار 320 مركزًا على مستوى الجمهورية، موزعة بمختلف المستشفيات العامة والمركزية ومستشفيات الحميات، وغيرها من المستشفيات التي يتوافر بها المقومات اللازمة لتقديم خدمات الوقاية من مرض السعار، بحيث تجمع هذه المراكز بين إتاحة وجودة الخدمة الصحية، وتخضع هذه المراكز للإشراف الفني من قبل الإدارة العامة للطب الوقائي بمديرية الشؤون الصحية.

وتعمل هذه المراكز على مدار الـ 24 ساعة، لتقديم الخدمة كاملة.

اقرأ أيضاً:

تصل لـ46 درجة.. الأرصاد تحذر: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد اليوم

تصل لـ270 جنيه في هذه الحالة.. تعرف على رسوم الخصم من عداد "أبو كارت" عند الشحن

برلماني يطالب بخطة إعلامية متكاملة استعدادًا لافتتاح المتحف المصري الكبير