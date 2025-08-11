تصل لـ46 درجة.. الأرصاد تحذر: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد اليوم

كتب- محمد عبدالناصر:

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تعرض البلاد، اليوم الاثنين، لموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب المناطق، وحار رطب ليلًا على السواحل الشمالية، مع ارتفاع نسب الرطوبة وزيادة الإحساس بحرارة الطقس عن المعدلات الطبيعية بقيم تتراوح بين 2 و3 درجات.

وأوضحت النشرة أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة تسجل 42 درجة بالقاهرة الكبرى، و36 درجة بالسواحل الشمالية الغربية، و37 درجة بالسواحل الشمالية الشرقية، و41 درجة بجنوب سيناء، و43 درجة بمحافظة البحر الأحمر، و41 درجة شمال الصعيد، و46 درجة بجنوب الصعيد.

كما تتوقع الأرصاد نشاطًا للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر، مع اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وارتفاع الأمواج بين 1.5 و2.5 متر، فيما تكون حالة البحر المتوسط معتدلة.

ونصحت الهيئة المواطنين باتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي التعرض المباشر لأشعة الشمس، وشرب كميات كافية من المياه، خاصة في فترات الذروة.