كتب- محمد شاكر:

وصف الفنان الكبير أحمد آدم، علاقته بالفنان صلاح عبدالله بأنه شقيقه الذي لم تلده أمه، مؤكدا أن بينهما عشرة لا يمكن أن تنسى.

وحكى "آدم" خلال حلقة من برنامج "أسئلة حرجة" الذي يقدمه الكاتب مجدي الجلاد، رئيس تحرير "مجموعة أونا الإعلامية" (التي تضم مواقع مصراوي، يلا كورة، والكونستلو، وشيفت)، موقفا لا ينسى حين قام بتعليمه قيادة السيارة.

وقال آدم: "كنا أمام جامعة القاهرة، لأنه يكون خاليا بالليل، وكانت الساعة ٢ صباحا، وفوجئنا بفيل في الشارع، وتخيلت في بداية الأمر أنه سيارة نصف نقل، فطلبت من صلاح عبدالله أن ينتظر، لأن نظره ضعيف، ولم يكن يتخيل الموقف، وكان يعتقد أنني "باهزر"، وحين هم بالعودة "دخل في الرصيف وبقينا تحت أزمة الفيل، وجرينا".

وتابع: "كل الناس بيتعلموا السواقة بين إقماع احنا ما بين رجلين الفيل يا صلح، وتاني مرة باقوله قبل ما تلف بص في المراية رحنا لابسين في عربية ورانا، قلت له أنا باتشتم يا صلاح والناس بتقول ينعل ابواللي علمك السواقة".

وحل الفنان أحمد آدم ضيفا على الكاتب مجدي الجلاد في الحلقة الثالثة من برنامج "أسئلة حرجة"، والتي تطرق خلالها إلى العديد من القضايا الفنية والسياسية، كما كشف العديد من الكواليس التي جمعته بعدد من النجوم وتذاع لأول مرة، أبرزها موقف مؤثر لفاروق الفيشاوي قبل وفاته، كما قام بالغناء لأول مرة على الهواء.