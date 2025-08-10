شركة الباز ترد على المهاجمين: نعمل بشكل قانوني وسنلاحق المغرضين

كتب- محمد عبدالناصر:

أصدرت شركة الباز للاستثمار والتطوير العقاري، ردًا على الادعاءات التي أثيرت بشأن رجل الأعمال أحمد الباز والشركة.

وقالت الشركة، في بيان إنه بالإشارة إلى ما تم تداوله مؤخرًا على بعض المنصات الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي من مزاعم باطلة وادعاءات زائفة، تزعم على نحو كاذب بتخصيص قطعة أرض 22 فدانًا لرجل الأعمال أحمد الباز، على أراضٍ بمدينة السادس من أكتوبر من هيئة المجتمعات العمرانية، فإنها نؤكد بشكل قاطع وحاسم أن هذه المزاعم عارية تمامًا من الصحة ولا تمت إلى الواقع أو الحقيقة بأي صلة، وأنها مجرد محاولات مغرضة للإساءة والتشهير وتشويه السمعة.

وأضافت الشركة، أن مجموعة الباز الاستثمارية، التي تنشط في قطاعات الأغذية والمشروبات، السيارات، والعقارات، وتعد من الكيانات الاقتصادية النشطة في السوق المصري، اعتادت على أن تكون محل أنظار المنافسين والمتابعين نظرًا لنجاحاتها وتوسعها المتسارع، وهو ما يجعلها أحيانًا هدفًا لهجمات إعلامية مدفوعة الثمن أو مغرضة، نعتبرها ضريبة النجاح.

وتابعت أنها توضح الحقائق الثابتة التالية:

1- شركة الباز للاستثمار والتطوير العقاري -الذراع العقاري لمجموعة الباز الاستثمارية- تأسست بتاريخ 19 يناير 2023، بموجب السجل التجاري رقم (20112000 استثمار القاهرة)، ونفذت حتى اليوم 6 مشروعات عقارية مميزة في منطقة القاهرة الجديدة، وتواصل توسعها الاستراتيجي في غرب القاهرة بالشراكات مع كبرى الشركات العقارية.

2- الشركة تعمل في إطار قانوني وشفاف، وأبرمت اتفاقًا قانونيًا صحيحًا مع المالك القانوني لأرض مساحتها 20 فدانًا بمنطقة الشيخ زايد لتطويرها ، وفقًا للأطر القانونية والاشتراطات المعمول بها.

3- المالك القانوني للأرض حصل على قرار التخصيص من هيئة المجتمعات العمرانية قبل أي تعامل أو دخول لشركة الباز في المشروع منذ عام 2023 واقتصر دور شركة الباز للاستثمار والتطوير على تطوير قطعة الأرض فقط.

4- جميع الإجراءات تمت وفق القوانين واللوائح، ودون أي مخالفة أو شبهة فساد.

وحذرت الشركة، من أن ترويج أو نشر هذه الأكاذيب يمثل جريمة مكتملة الأركان وفق قانون العقوبات المصري وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لما يتضمنه من نشر أخبار كاذبة، وبلاغات كاذبة، وبث شائعات.

ويجرى حاليًا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد القائمين على هذه الصفحات المغرضة بالتنسيق مع الجهات المعنية المختصة، لحماية الحق القانوني والأدبي لرجل الأعمال أحمد الباز.

ودعت الشركة، وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، إلى تحري الدقة وعدم نشر أو إعادة تداول أي أخبار غير صادرة من المصادر الرسمية المعروفة، مع الاحتفاظ بحقها الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه أي إساءة أو افتراء.

