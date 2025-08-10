كتب – محمد صلاح:

عقدت أمس لجنة الاختبارات بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء اجتماعًا لاختيار رئيس جديد لقطاعات الشؤون التجارية بالشركة، وذلك نظرًا لقرب بلوغ شاغل المنصب الحالي، المحاسب عزت إبراهيم، سن التقاعد في منتصف أكتوبر المقبل.

ووفقًا للمعلومات التي حصل عليها مصراوي، شهدت الاختبارات منافسة بين ثلاثة من قيادات الشركة، هم: المحاسب أحمد عبد الباقي، رئيس القطاع التجاري بالحلمية، والمحاسبة ميريام فوزي، رئيس قطاع شبرا التجاري، بالإضافة إلى المحاسب أحمد الحسيني، رئيس قطاع كبار المشتركين بالشركة.

وترأس لجنة الاختبارات المهندس حسن البيلي، رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، وشارك في عضويتها المحاسب علاء عبد العليم، عضو مجلس إدارة الشركة، والأستاذ محمد دعبيس، مساعد وزير الكهرباء لشركات التوزيع وعضو مجلس إدارة الشركة.