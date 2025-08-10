صور.. حملة نظافة موسعة بشواطئ جزيرة أبو منقار

كتب- محمد نصار:

نظمت وزارة البيئة، من خلال محميات البحر الأحمر، وبالتعاون مع جمعية المحافظة على البيئة "هيبكا" حملة نظافة موسعة بشواطئ جزيرة أبو منقار بمدينة الغردقة، بمشاركة ما يقرب من 80 فردًا من المتطوعين والمهتمين بالعمل البيئي.

وأكدت الدكتورة منال عوض، القائمة بأعمال وزير البيئة، أن هذه الحملة تأتي في إطار رفع الوعي البيئي بأهمية الحفاظ على المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي، مشيدة بمشاركة الأفراد والمؤسسات التي تساهم في الحفاظ على نظافة وجمال جزيرة أبو منقار، التي تُعد أقرب الجزر لمدينة الغردقة، ومن أغناها بأشجار المانجروف والتنوع البيولوجي.

وأوضحت الدكتورة منال عوض، أنه تم جمع ما يقرب من طن من المخلفات البلاستيكية مما يساهم بشكل فعال في حماية أشجار المانجروف والتي تغطي حوالي 80% من مساحة الجزيرة، وتوفر موائل طبيعية للأسماك والقشريات، وتساعد في مقاومة تآكل الشواطئ، كما أنها مؤشر على وجود نظام بيئي صحي قادر على تحلية المياه المالحة ذاتيًا.

وأضافت أن منطقة جزيرة أبو منقار تعد محمية طبيعية وتتميز بتنوع بيولوجي مذهل، حيث تُرصد بالقرب منها أسراب من الدلافين والسلاحف البحرية، كما تُعد محطة مهمة لعدد من الطيور المهاجرة مثل النسر العقابي، النورس، مالك الحزين، خطاف البحر، وغيرها من الطيور، خاصة في مواسم هجرتها.

وشددت منال عوض، على أهمية تضافر الجهود بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني للحفاظ على هذه الثروات الطبيعية، داعية الجميع إلى التعاون في تنظيم حملات النظافة والمبادرات البيئية التي تساهم في حماية النظم البيئية الفريدة لمصر.

