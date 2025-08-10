كتب- نشأت علي:

أكد أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن البيان المشترك الصادر عن اللجنة الوزارية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية الاستثنائية حول تطورات الأوضاع في غزة، يمثل خطوة مهمة ذات دلالات بالغة الأهمية، إذ يرسخ وحدة الموقف العربي والإسلامي في مواجهة الجرائم الإسرائيلية، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والإنسانية لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني.

وأوضح "محسب"، في بيان اليوم، أن البيان تضمن إدانة واضحة لإعلان الاحتلال الإسرائيلي نيته فرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة، معتبرًا ذلك رفضًا قاطعًا لأي محاولات لفرض أمر واقع يتعارض مع قرارات الشرعية الدولية.

وأشار إلى أن هذه الرسائل تأتي في توقيت حساس مع استمرار الانتهاكات بحق المدنيين وتدمير البنية التحتية، واستمرار الحصار منذ نحو عامين.

وأضاف وكيل اللجنة، أن أهمية البيان تكمن في كونه وثيقة جامعة باسم الدول العربية والإسلامية، مما يعزز قوة الموقف التفاوضي الفلسطيني، ويؤكد أن القضية الفلسطينية قضية عالمية تمس الضمير الإنساني.

كما شدد البيان على وقف العدوان، وإدخال المساعدات العاجلة، ورفض التهجير القسري، بما يكشف وعيًا بخطورة محاولات تغيير البنية السكانية للأراضي الفلسطينية.

وأشار "محسب"، إلى أن الدور المصري كان محوريًا في صياغة البيان، من خلال دعم جهود وقف إطلاق النار والتوسط في مفاوضات تبادل الأسرى والرهائن، بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة.

كما لفت إلى الإشارة لمؤتمر إعادة إعمار غزة المقرر عقده بالقاهرة قريبًا، كخطوة عملية لتحويل الدعم السياسي إلى واقع.

وأكد أن ما ورد في البيان بشأن ضرورة تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، يمثل حجر الأساس لأي تسوية عادلة، داعيًا إلى البناء على الموقف الموحد عبر تحركات دبلوماسية مكثفة في المحافل الدولية، ودعم الجهود القانونية لمحاكمة الاحتلال.

وشدد على أن مصر ستظل في قلب أي جهد عربي أو دولي يهدف لحماية الحقوق الفلسطينية، معتبرًا البيان فرصة لتشكيل جبهة ضغط عالمية توقف الحرب وتعيد القضية لمسار الحل الشامل.

اقرأ أيضًا:

أمطار وشبورة ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

الإيجار القديم.. تعرف على الفئات المستحقة لوحدات بديلة

موقف الأشجار النادرة وموعد الافتتاح.. تعرف على آخر تفاصيل تطوير حديقة حيوان الجيزة