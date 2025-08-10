وزير الدفاع لمقاتلي القوات الخاصة: حافظوا على الاستعداد القتالي- صور

كتب- محمد سامي:

التقى الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، عددًا من مقاتلي القوات الخاصة من المظلات والصاعقة.

جاء ذلك بحضور الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من قادة القوات المسلحة، والذي يأتي في إطار اللقاءات التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة؛ للوقوف على الحالة المعنوية والكفاءة القتالية للمقاتلين والاستعداد القتالي لرجال القوات المسلحة ودورها في حماية الأمن القومي المصري .

بدأ اللقاء بكلمة اللواء أركان حرب عبد القادر عمارة حبيب، قائد قوات الصاعقة؛ أكد خلالها أن رجال القوات الخاصة يواصلون العمل ليلًا ونهارًا؛ للحفاظ على أمن واستقرار الوطن، مشيرًا إلى الدعم الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لرجالها بما يؤهلهم لأداء واجباتهم بكفاءة واقتدار في إطار المنظومة المتكاملة للقوات المسلحة .

وألقى الفريق أول عبد المجيد صقر كلمةً نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، لمقاتلي القوات الخاصة، مؤكدًا تقدير القيادة العامة للقوات المسلحة الجهدَ الكبيرَ الذي يبذله مقاتلو القوات الخاصة من أجل حماية الوطن وصون مقدساته.

وأشار "صقر" إلى أهمية الحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي والارتقاء بالمستوى المهاري والبدني بالتدريب المستمر والحفاظ على الروح المعنوية العالية؛ لتظل القوات المسلحة دائمًا درعًا قوية للوطن وحصنًا منيعًا لشعب مصر العظيم، وشاركهم تناول وجبة الغداء، مثنيًا على الانضباط الذاتي لرجال القوات المسلحة، وحرصهم على بذل الغالي والنفيس؛ للحفاظ على مقدرات شعب مصر العظيم.

وتفقد القائد العام للقوات المسلحة، فى ختام اللقاء، معرضًا لأحدث الأسلحة والمعدات لقوات الصاعقة .

