كتبت- داليا الظنيني:

أوضح الدكتور عبدالوهاب عزت، أمين الجامعات الخاصة، أن الحد الأدنى للتقدم للكليات لا يضمن القبول النهائي للطالب، مشيرًا إلى أن عملية القبول في الجامعات الأهلية والخاصة تتم من خلال تنسيق مركزي تشرف عليه وزارة التعليم العالي.

وأكد "عزت"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حضرة المواطن ، المذاع على قناة الحدث اليوم، أن الإعلان عن الحد الأدنى للتقدم يتيح للطالب فقط فرصة التقديم للكلية، لكن القبول الفعلي يخضع للقدرة الاستيعابية لكل كلية، والتي تحددها الوزارة بناءً على إمكانياتها.

وأضاف، أن القبول النهائي يعتمد على تنسيق داخلي يتم بعد انتهاء التقديم، حيث يتم اختيار الطلاب الحاصلين على أعلى المجاميع لسد الأماكن المتاحة، ما قد يرفع من الحد الأدنى للقبول ليكون أعلى من الحد الأدنى للتقدم المعلن عنه.

وأشار عزت إلى أن الجامعات تمنح قبولًا مبدئيًا، لكن القبول النهائي يتم مركزيًا من خلال الوزارة بعد مراجعة جميع أوراق الطلاب.

وفيما يخص الطلاب المصريين الحاصلين على شهادات الثانوية العامة من الخارج، أوضح عزت أنهم يخضعون أيضًا لتنسيق خاص، لكن لا يوجد حد لعددهم في الجامعات الخاصة والأهلية، حيث يمكنهم التقديم مباشرة للجامعة.