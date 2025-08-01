234 ألف عامل غير منتظم يستفيدون من دعم بـ1.1 مليار جنيه خلال 2025

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة القوى العاملة عن صرف 1.1 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025، كخدمات رعاية صحية واجتماعية، وتعويضات عن الحوادث، بالإضافة إلى منح دورية استفاد منها نحو 234.3 ألف عامل.

وأكدت الوزارة أن هذا الدعم يشمل صرف 6 منح دورية سنويًا لكل عامل غير منتظم بمناسبة الأعياد والمناسبات الرسمية، بقيمة تصل إلى 1500 جنيه للمنحة الواحدة، ما يُسهم في دعم استقرار هذه الفئة من العمالة التي لا تتمتع بغطاء وظيفي منتظم.

كما تم صرف تعويضات عن الحوادث بقيمة 18.8 مليون جنيه، منها 200 ألف جنيه تُمنح لأسرة كل متوفى، و20 ألف جنيه لكل عامل مصاب، ضمن "بند الحوادث" المخصص لرعاية العمالة غير المنتظمة في مثل هذه الحالات الطارئة.

وأوضحت الوزارة، في جانب الرعاية الصحية والاجتماعية، أنه تم إنفاق أكثر من 16 مليون جنيه على تقديم الخدمات العلاجية والاجتماعية للعمال، بما يعزز من جودة الحياة لهؤلاء العمال ويحميهم من المخاطر الصحية المفاجئة.

وتم توفير شهادات قياس مستوى المهارة مجانًا، لتأهيل العمال غير المنتظمين رسميًا وتسهيل حصولهم على مزايا التأمين الصحي والاجتماعي، بما يفتح أمامهم آفاقًا أوسع للاستقرار المهني وضمان مستقبل أكثر أمانًا.

ويأتي هذا البرنامج في إطار استراتيجية الدولة الشاملة لحماية الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق العدالة الاجتماعية في سوق العمل المصري.

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