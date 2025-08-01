الصحة: تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الطبية بالمحافظات السياحية

كتب - أحمد جمعة:

تواصل وزارة الصحة والسكان، جهودها لضمان تقديم خدمات طبية آمنة ومطابقة للمعايير في المنشآت الطبية الملحقة بالفنادق والقرى السياحية، حيث نفذت حملة تفتيشية مكثفة بمحافظة البحر الأحمر خلال الفترة من 27 إلى 31 يوليو 2025، شملت المرور على 28 منشأة طبية، بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية ووزارة السياحة والآثار، للتحقق من الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة الصحية، وحماية المواطنين والزوار من أي ممارسات غير قانونية أو تلاعب بأسعار الخدمات الطبية.

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية، خاصة في المحافظات السياحية، لضمان تقديم خدمات صحية موثوقة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزارة ستتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي منشأة تثبت مخالفتها للمعايير أو تحاول التلاعب بأسعار الخدمات الطبية، حفاظًا على حقوق المواطنين والمترددين على المدن السياحية.

من جانبه، أوضح الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، أن الحملة رصدت عدة مخالفات، شملت تشغيل عيادات بدون ترخيص في فنادق (السندباد، الذهبية، تيتانيك بلاس، بريميير لوريف)، بالإضافة إلى إدارة صيدلية بدون ترخيص في منشأة طبية تابعة لفندق بيتش الباتروس، حيث تم ضبط أدوية مجهولة المصدر وبدون فواتير، كما تم تحرير محضر بوجود أدوية مخالفة في عيادة فندق الذهبية، مع توجيه إنذارات لـ 25 منشأة طبية لتصحيح سلبيات مثل عدم إعلان قوائم الأسعار أو استيفاء الاشتراطات الفنية.

تؤكد وزارة الصحة والسكان التزامها بمواصلة الحملات التفتيشية في البحر الأحمر وباقي المحافظات السياحية، لضمان الامتثال للمعايير الصحية، وحماية سلامة المواطنين والزوار، مع التصدي بحزم لأي محاولات للتلاعب بأسعار الخدمات الطبية، لتعزيز الثقة في المنظومة الصحية والسياحية.