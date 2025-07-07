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ممثل الأغلبية البرلمانية يعلن موافقته على نظام البكالوريا

12:48 م الإثنين 07 يوليو 2025

مجلس النواب

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كتب - نشأت على:

أشاد الدكتور عبدالهادي القصبي زعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب بالمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس.

وقال القصبي خلال الجلسة العامة للمجلس والتي تناقش مشروع قانون التعليم، إن المستشار حنفي جبالي هو ضابط الإيقاع التشريعي والدستوري بالمجلس ويعمل علي متابعة اللجان النوعية وكل ما يدور بها من مناقشة سواء للتشريع أو الرقابة كما أنه دائما ما ينحاز للحوار المجتمعي إذا لزم الأمر ذلك لمنح كافة الآراء والمقترحات الفرصة للتعبير عن نفسها في مناقشة أي تشريع.

كما قدم القصبي الشكر للجنة التعليم ورئيسها الدكتور سامي هاشم لإدخالهم تعديلات جوهورية علي مشروع القانون وهو ما أكد الفصل بين السلطات وممارسة مجلس النواب حقه في التشريع

وفيما يخص مشروع القانون قال القصبي، إن مشروع القانون جاء للتاكيد علي مجانية التعليم والنص علي أن التربية الدينية واللغة العربية والتاريخ من المواد الأساسية كما أنه منح الاستمرار لأعضاء هيئة التدريس في عملهم إذا بلغوا سن التقاعد طالما في العام الدراسي مستمر

وأشار القصبي إلى، أن التعليم قضية أمن قومي، لذا فإننا نراهن علي تحسين العلملية التعليمة للنهضة الحقيقية للبلد، ومن هنا يأتي مشروع القانون لمنح الطالب العديد من المزيا والبدائل والمسارات وتأهيل الطلاب لمواجهة احتياجات السوق المحلي والعالمي والمشروع يعد طفرة في العملية التعليمة ومنظومة التعليم ويساهم في تخفيف الضغوط النفسية والأعباء المالية علي الأسرة والطالب، لذلك أعلن باسمي واسم حزب مستقبل وطن الموافقة علي مشروع القانون من حيث المبدأ.

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عبدالهادي القصبي مجلس النواب حنفي جبالي نظام البكالوريا مشروع قانون التعليم
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