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اليوم.. القائمة الوطنية تجتمع لاستكمال الاستعدادات لانتخابات الشيوخ

09:00 ص الإثنين 07 يوليو 2025

مجلس الشيوخ

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كتب- عمرو صالح:
يعقد تحالف الأحزاب المشاركة فى القائمة الوطنية من أجل مصر اجتماعه الثانى مساء اليوم الاثنين، بمقر حزب حماة الوطن.

وتجدر الإشارة إلى أن القوى والأحزاب السياسية المشاركة فى "القائمة الوطنية من أجل مصر" اجتماعا تنسيقيًا مهمًا، الخميس الماضي، بمقر الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن بالقاهرة، فى إطار الاستعدادات الجارية لخوض انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، وتأكيدًا على روح العمل المشترك والتوافق الوطني.

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القائمة الوطنية انتخابات مجلس الشيوخ 2025 حماة الوطن
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