أحمد موسى: إجراءات صارمة وحلول عاجلة لتعزيز السلامة على "الإقليمي"

كتبت- داليا الظنيني:

قال الإعلامي أحمد موسى إن وزارة الداخلية نفذت إجراءات حاسمة ضد المخالفين على الطرق، حيث ألقت القبض على سائق سيارة نقل لسيره عكس الاتجاه أعلى كوبري جمجرة بـ بنها، وضبطت 3 سائقين آخرين لسيارات نقل ثقيل بسبب القيادة برعونة وبسرعة زائدة على طريق أكتوبر.

خلال برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، أضاف موسى أن هذه الجهود تأتي بدعم من وعي المواطنين الذين وثقوا المخالفات بالتصوير ونشروها، مما ساعد الأجهزة الأمنية على اتخاذ الإجراءات اللازمة، مؤكدًا أن الدولة ستتعامل بحزم مع المخالفين عبر فرض غرامات فورية أو الحبس لحماية أرواح المواطنين.

تابع موسى أن وزارة الداخلية تواصل مراقبتها المستمرة للطرق على مدار الساعة، مع التركيز على فرض غرامات رادعة لضمان الالتزام بالقوانين المرورية.

وأشار إلى أن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، عقد اجتماعًا مع خبراء الطرق لمناقشة أزمة الطريق الدائري الإقليمي، حيث أسفرت المناقشات عن قرارات حاسمة تشمل استخدام الرصف الخرساني لتحمل الحمولات الثقيلة، وإغلاق مؤقت لاتجاه الطريق من الإسكندرية الصحراوي إلى السويس لمدة سبعة أيام بدءًا من 8 يوليو 2025 لإجراء الصيانة وتعزيز الأمان.

وأكد أن هذه الخطوة تهدف إلى تحسين التحويلات المرورية وزيادة العلامات الإرشادية والتحذيرية.

أكد موسى أن الإجراءات تشمل أيضًا تكثيف الحملات المرورية واستمرار فحوصات الكشف عن المخدرات للسائقين خلال فترة الإغلاق، لضمان السلامة العامة.

وأضاف أن هذه الحلول تأتي استجابة لتوجيهات القيادة السياسية لتقليل الحوادث التي تتسبب في خسائر بشرية ومادية، مشددًا على أن الدولة ملتزمة بتعزيز الانضباط المروري من خلال الرقابة المشددة والإجراءات الرادعة.