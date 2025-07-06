سحر علي مديرًا لمركز ماسبيرو للدراسات

كتب- عمرو صالح:

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلماني، تأسيس مركز ماسبيرو للدراسات.

وقال بيان الهيئة إنه وقع الاختيار على الدكتورة سحر علي، مقدمة البرامج في إذاعة البرنامج الأوروبي بالإذاعة المصرية، أول مدير للمركز.

وأكد المسلماني أن مركز ماسبيرو للدراسات يهدف إلى نشر مقالات وأبحاث ودراسات معمقة، وسيعمل على تقديم تقارير خاصة وتقديرات موقف، وسيعقد حلقات نقاشية وندوات متخصصة.

تخرجت الدكتورة سحر علي في قسم اللغة الفرنسية بكلية الألسن جامعة عين شمس، وحصلت على الماجستير في الترجمة الفورية والتحريرية من الجامعة ذاتها، ثم التحقت بالمدرسة العليا للترجمة والمترجمين بجامعة السوربون في فرنسا؛ للتدريب على الترجمة الفورية والتحريرية، وفي عام2004 حصلت على الدكتوراه بتقدير امتياز من جامعة مونتريال في كندا.

التحقت سحر علي بماسبيرو عام1993 ؛ حيث عملت كمذيعة ومقدمة برامج باللغة الفرنسية بإذاعة البرنامج الأوروبي، ثم عملت بعض الوقت في قناة النيل الدولية، وفي الإدارة المركزية للعلاقات الدولية.

وعملت مديرة مركز ماسبيرو للدراسات في المرصد الإعلامي الأوروبي بمدينة ستراسبورج بفرنسا، وشاركت كخبيرة في مشروعات التعاون الإعلامي الأورومتوسطي.

يُذكر أن ماسبيرو يضم من بين أبنائه عددًا كبيرًا من الحاصلين على درجات علمية متميزة؛ من بينهم 300 من الحاصلين على درجة الدكتوراه في مجالات مختلفة.

اقرأ أيضًا:

أجواء شديدة الحرارة واضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

"الصحة" تعلن فتح باب التقديم لـ"مدارس التمريض" الثلاثاء.. الشروط والتفاصيل

الإيجار القديم.. هل تنتهي العلاقة الإيجارية حال موت المستأجر قبل الـ7سنوات؟

اليوم.. مجلس النواب يستكمل مناقشة قانون المهن الطبية