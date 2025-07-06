"النواب" يوافق على مقترح منح أعضاء المهن الطبية حوافز متدرجة

كتب- نشأت علي:

اقترح النائب كريم بدري، أمين سر لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إضافة مادة مستحدثة على مشروع قانون بتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم118 لسنة2015 بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية.

وينص المقترح على إضافة مادة نصها يقول "يمنح أعضاء المهن الطبية حوافز متدرجة وفق طبيعة المؤهلات العلمية على النحو المبين بالجدول رقم1 المرفق بهذا القانون".

ووافق مجلس النواب على المقترح.