أحمد موسى: 18 مليون مخالفة مرورية متنوعة خلال 6 أشهر فقط

كتبت- داليا الظنيني:

قال الإعلامي أحمد موسى، إن إحصائية وزارة الداخلية للنصف الأول من عام 2025 كشفت عن تسجيل أكثر من 18 مليون مخالفة مرورية متنوعة في محافظات مصر، مما يعكس حجم التحديات التي تواجهها الإدارة العامة للمرور.

خلال برنامجه "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، أضاف موسى أن هذه المخالفات شملت 8.6 مليون حالة لتجاوز السرعة، وما يقرب من 3 ملايين مخالفة للانتظار الخاطئ، إلى جانب 1.09 مليون حالة لعدم ارتداء حزام الأمان.

وأوضح "موسى"، أن المخالفات طالت أيضًا سيارات النقل الثقيل، حيث تم تسجيل أكثر من 400 ألف مخالفة تتعلق بالحمولة الزائدة والسير في أوقات الحظر، بالإضافة إلى 128 ألف حالة لاستخدام الهاتف أثناء القيادة و83 ألفًا لعدم ارتداء سائقي الدراجات النارية خوذة الرأس.

وأشار إلى أن 286 ألف مخالفة سُجلت للسير بدون رخصة قيادة أو تسيير، وأكثر من 4 ملايين مخالفة أخرى شملت عدم وجود ملصقات إلكترونية أو استخدام سارينات غير قانونية، مؤكدًا أن هذه الأرقام تُظهر تنوع التحديات التي تواجهها السلطات المرورية.

وأكد موسى أن جهود وزارة الداخلية بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان كشفت عن إيجابية تعاطي المخدرات لدى 2,250 سائقًا من أصل 54,867 تم فحصهم، بنسبة 4.2%، بينما أظهر فحص 10,859 سائق حافلات مدارس إيجابية 29 سائقًا بنسبة 0.27%، وتم استبعادهم فورًا.

وشدد موسى على خطورة القيادة تحت تأثير المخدرات، محذرًا من أنها قد تتسبب في حوادث مأساوية، مؤكدًا أن "الطرق ليست مكانًا لإزهاق الأرواح".