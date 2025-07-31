كتب- عمر صبري:

تواصلت فعاليات المنتدى الثاني للابتكار، الذي يُعقد تحت عنوان "الابتكار الأكاديمي وتحديات سوق العمل: نحو شراكة استراتيجية"، بمركز المؤتمرات في المدينة الجامعية، بحضور نخبة من القيادات الأكاديمية والخبراء، وذلك بعد افتتاحه رسميًا من قبل الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة.

وفي كلمته، شدد الدكتور "عبد الصادق"، على أن الابتكار الأكاديمي يمثل حجر الأساس في تطوير التعليم العالي، مؤكداً أن لكل مبتكر بصمته الخاصة، وأن جامعة القاهرة، من خلال شركتها لإدارة واستثمار الأصول المعنوية، على استعداد لدعم المبتكرين بتوفير الحماية القانونية لأفكارهم وتحويلها إلى منتجات وخدمات ذات عائد اقتصادي، بهدف تعزيز الربط بين الجامعة ومجالات الصناعة والاستثمار.

وخلال تفقده معرض ابتكارات الطلاب المقام على هامش المنتدى، استمع رئيس الجامعة إلى عروض وشرح لعدد من الابتكارات في مجالات متعددة، بينها: الهندسة، والطاقة، والزراعة، والري، والصحة، واللغات، وعلوم الليزر، والذكاء الاصطناعي.

ووجّه بضرورة الاستفادة من تلك الأفكار عبر التعاقد مع شركة الجامعة لتأمين حقوق أصحابها وتحويلها إلى مشروعات قابلة للتطبيق.

من جانبه، أكد الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، التزام الجامعة بدعم منظومة الابتكار، وربط البحث العلمي باحتياجات التنمية وسوق العمل، موضحًا أن المنتدى يعكس توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة، ويهدف إلى نقل الأفكار من المعامل وقاعات الدرس إلى التنفيذ الفعلي.

وأشار "السعيد"، إلى أن المنتدى يتضمن محاضرات وورش عمل تناقش موضوعات حيوية مثل تسويق المهارات الأكاديمية كمدخل للتكامل مع سوق العمل، والإطار القانوني لحماية وتسويق حقوق الملكية الفكرية، ودور البحث والابتكار في تحقيق النهضة والتنمية.

كما تتم مناقشة وتقييم المشاريع الابتكارية من خلال لجنة تحكيم متخصصة، تُعلن في ختام المنتدى نتائجها وأسماء الفائزين بجوائز أفضل مخرجات بحثية وابتكارية.

حضر المنتدى عدد من القيادات الأكاديمية، من بينهم: الدكتورة جالا العزب عميد المعهد القومي لعلوم الليزر، والدكتورة لبنى فريد عميد كلية التجارة، والدكتورة أمل يوسف عميد كلية العلاج الطبيعي، والدكتورة جيرالدين محمد القائم بأعمال عميد كلية طب الأسنان، إلى جانب الدكتور حسام لطفي أستاذ القانون المدني والخبير في مجال الملكية الفكرية، وعدد من وكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب.

وتناول المنتدى عدة محاور مهمة، أبرزها: المياه، والزراعة والغذاء، والبوليمرات، وتكنولوجيا الفضاء، والاستدامة والابتكار الأخضر، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصناعات الثقيلة والطبية، والعلوم المجتمعية، والذكاء الاصطناعي، والمؤلفات الأدبية. كما شمل المنتدى عرضًا لأعمال فنية ولوحات تشكيلية من إبداع الطلاب.

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