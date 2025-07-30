وزير السياحة: 8.7 مليون سائح زاروا مصر في 6 أشهر

كتب- محمد أبو بكر:

كشف شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن عدد السائحين الذين زاروا مصر خلال النصف الأول من العام الجاري 2025 بلغ نحو 8.7 مليون سائح، بنسبة نمو تتراوح بين 22% إلى 23% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح الوزير أن المؤشرات الحالية تعكس توقعات قوية بتحقيق رقم قياسي في نهاية العام، يصل إلى نحو 18 مليون سائح، ليكون الأعلى في تاريخ السياحة المصرية.

وأكد شريف فتحي أن الخطط المستقبلية تستهدف رفع الطاقة السياحية تدريجيًا، مشيرًا إلى أن تحقيق 30 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2030 أمر ممكن وفق المعطيات الراهنة.

وأضاف: "لكن هذا ليس الحد الأقصى لطموحاتنا، فمصر تستحق أن تستقبل ما بين 50 إلى 60 مليون سائح سنويًا على المدى البعيد".

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