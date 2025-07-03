معهد بكل محافظة.. ننشر خطة الصحة لتطوير "المعاهد الفنية الصحية"

كتب- أحمد جمعة:

كشفت وزارة الصحة والسكان عن مقترح لإنشاء معهد فني صحي في كل محافظة، بهدف زيادة أعداد الكوادر الصحية المؤهلة.

وبحسب بيانات رسمية للوزارة، حصل عليها "مصراوي"، بلغ عدد المعاهد الفنية الصحية حاليًا 13 معهدًا، مع وضع خطة لإنشاء 14 معهدًا جديدًا.

وفيما يتعلق بتطوير المعاهد الفنية الصحية، تم الانتهاء كليًا من تطوير مناهج شعبتي الأشعة والمختبرات، وذلك ضمن خطة الوزارة لتحديث المناهج بما يتماشى مع المستجدات العلمية والعملية.

كما جرى تنقيح مناهج التسجيل الطبي بالتعاون مع مركز المعلومات، لضمان توافقها مع متطلبات النظام الصحي الحديث.

وشهدت شعبة الصيانة مراجعة وتحديثًا شاملاً لمناهجها، بمشاركة مهندسين متخصصين من ذوي الخبرة، في حين يجري حاليًا إنهاء تطوير شعبة المراقب الصحي، ضمن المرحلة الأخيرة من خطة تحديث المناهج.

كما تم أيضًا مراجعة وتعديل مناهج المدارس الثانوية الفنية للتمريض، والتي سبق تطويرها، في سياق التكامل بين التعليم الفني الصحي في مراحله المختلفة، وبدأ تفعيل نظام الكتب الإلكترونية بدلًا من الكتب المطبوعة، في خطوة تهدف إلى تحديث وسائل التعليم والتدريب داخل المعاهد الفنية الصحية.

وفي ما يخص تطوير البنية التحتية للمعاهد الفنية الصحية، تم استغلال عدد من المباني غير المستغلة لإنشاء فروع تمريض جديدة في عدد من المحافظات، ضمن خطة الوزارة للتوسع الأفقي، كما صدرت موافقة من وزير الصحة في نهاية عام 2024 على هدم وإعادة بناء مبنى معهد الإسكندرية، وكذلك مبنى التمريض التابع لمعهد إمبابة، في خطوة تستهدف رفع كفاءة البنية التعليمية والمنشآت الصحية الداعمة.

وفي إطار التوسع التشغيلي، بدأ تشغيل المعهد الفني الصحي في محافظة الوادي الجديد خلال العام الدراسي 2023-2024، كما تم افتتاح فروع جديدة لمدارس التمريض في مناطق البيهو بمحافظة المنيا، وزفتى بمحافظة الغربية، وأشمون ومنوف بمحافظة المنوفية، وبني حسين بمحافظة أسيوط.

وفي خطوة نوعية، تم استغلال مقر كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس وتحويله إلى أول أكاديمية للعلوم الصحية تابعة لوزارة الصحة، ما يمثل نقلة نوعية في منظومة التعليم الصحي الفني داخل مصر.

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