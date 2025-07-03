كتب- أحمد الجندي:



تابع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مجريات امتحانات الكيمياء والجغرافيا لطلاب الثانوية العامة 2025 من داخل غرفة العمليات المركزية بالوزارة، وذلك للاطمئنان على سير العملية الامتحانية بمختلف المحافظات.



وأكد الوزير خلال متابعته انتظام أعمال توزيع أوراق الأسئلة داخل اللجان الامتحانية، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بالمواعيد المحددة لتسليم الامتحانات للطلاب، بما يضمن انطلاق اللجان في الوقت المحدد دون تأخير

الجدير بالذكر، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على التزام جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 بتوزيع أوراق الإجابة على الطلاب قبل انطلاق الامتحان، وذلك بهدف منح الطلاب وقتًا كافيًا لتدوين بياناتهم الشخصية والتأكد من صحتها.



توزيع أوراق الإجابة قبل الأسئلة بعشر دقائق



وتم التشديد على كافة لجان الامتحانات بضرورة تسليم أوراق البابل شيت وكراسات الإجابة للطلاب في تمام الساعة الثامنة وخمسين دقيقة صباحًا، أي قبل توزيع أوراق الأسئلة المحددة أن تبدأ في تمام التاسعة صباحًا.