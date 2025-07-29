كتبت : نور العمروسي

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار وجميع عضواته وأعضائه ونائبته بخالص التهانى إلى البطلة المصرية أمينة عرفي لاعبة منتخب مصر للإسكواش لتتويجها بلقب بطلة العالم للناشئين للمرة الرابعة على التوالي في إنجاز تاريخي غير مسبوق يُسجل باسم فتاة مصرية ملهمة.

أعربت المستشارة أمل عمار عن فخرها الكبير بهذا الإنجاز التاريخى المشرف مؤكدة أن أمينة عرفي نموذج ملهم ومشرف للفتاة المصرية البطلة التي ترفع اسم وطنها في المحافل الدولية مؤكدة على أن ما تحققه الفتيات المصريات من إنجازات كبيرة في رياضة الإسكواش يعد نموذجًا فريدًا لوصول المرأة المصرية إلى قمة التميز الرياضي متمنية لها ولجميع بطلات مصر المزيد من النجاحات والبطولات علي الساحة الرياضية المحلية والدولية.