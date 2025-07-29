فرص عمل في السعودية للمصريين برواتب تصل إلى 8 آلاف ريال

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الثلاثاء، عن توافر 68 فرصة عمل جديدة للمصريين في إحدى شركات المقاولات الكبرى بالمملكة العربية السعودية، برواتب تتراوح ما بين 2500 إلى 8000 ريال سعودي شهريًا، وذلك في تخصصات هندسية وفنية وإشرافية متنوعة، مع توفير عدد من المزايا تشمل السكن، والتأمين الطبي، وسيارة، وهاتف، وجهاز لاب توب بحسب طبيعة كل وظيفة.

وأكد الوزير، في بيان اليوم، أن التقديم متاح بدءًا من اليوم ولمدة 5 أيام، داعيًا الراغبين ممن تنطبق عليهم الشروط إلى إرسال السيرة الذاتية بصيغة PDF على البريد الإلكتروني: employment@labour.gov.eg

وأوضح الوزير، أن هذه الفرص تأتي في إطار التعاون المستمر مع كبرى شركات التشييد والبناء في الدول العربية، من أجل توفير آفاق مهنية جديدة أمام الكفاءات المصرية وتوفير فرص عمل مجزية في الخارج.

من جانبها، كشفت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بالخارج، عن تفاصيل الوظائف المتاحة، والتي تشمل:

- 3 مدير مشروع: بخبرة لا تقل عن 12 سنة في مجال مشروعات المياه والصرف الصحي – الراتب: 8000 ريال.

- 12 مهندس مراقبة جودة: خبرة 7 سنوات في نفس المجال – الراتب: 6000 ريال.

- 12 أخصائي أمن وسلامة: شرط امتلاك خبرة 7 سنوات وشهادة OSHA – الراتب: 4500 ريال.

- 5 أخصائي نظم معلومات جغرافية (GIS): خبرة 5 سنوات في المجال والرسم الهندسي – الراتب: 4000 ريال.

- 12 مسّاح: بخبرة في أجهزة GPS والتوتال ستيشن – الراتب: 4000 ريال.

- 12 مراقب عام: خبرة 6 سنوات في مشروعات المياه والصرف – الراتب: 2500 ريال.

- 12 سبّاك: خبرة سابقة في مشروعات الصرف والمياه – الراتب: 2000 ريال.

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