كتب- عمرو صالح:

تصوير- هاني رجب:

عقدت أمانة حزب الجبهة الوطنية بمحافظة الجيزة، اليوم الإثنين، مؤتمرًا جماهيريًا لدعم مرشحي الحزب في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، على المقاعد الفردية وضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، بحضور النائب محمد أبو العينين نائب رئيس الحزب، وذلك وسط أجواء احتفالية نابضة بالحماس والانتماء الوطني، حيث شهدت الفعالية حضورًا جماهيريًا واسعًا.

وشهد المؤتمر مشاركة كبيرة من قيادات ورموز الحزب التنظيمية والسياسية ونخبة من نجوم الفن، أبرزهم اللواء محمود شعراوي، نائب رئيس حزب الجبهة الوطنية، والنائب أحمد رسلان، أمين التنظيم المركزي بحزب الجبهة الوطنية، النائب أحمد فؤاد أباظة، نائب الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، اللواء كمال الدالي أمين الحزب بمحافظة الجيزة، المستشار علاء فواد، رئيس الأمانة الفنية بالحزب، النائب محمود مسلم، أمين الإعلام لحزب الجبهة الوطنية، النائب عماد خليل، أمين التواصل السياسي بالحزب، مدحت العدل، أمين الثقافة والفنون بالحزب وأحمد شلبى، أمين لجنة الإسكان بالحزب.

وشارك بالمؤتمر لفيف من مرشحي القائمة من أجل مصر عن الحزب بالقاهرة والجيزة، من ضمنهم ياسر السيد عبدالمقصود على، يوستينا رامي جورج سعيد، كما شهد المؤتمر حضور لافت من الكنيسة والأزهر.

ويستهدف مؤتمر الحزب بالجيزة دعم مرشحيه بالمحافظة، وهم : أحمد الحمامصي وحسام سعيد، مرشحي الحزب ضمن "القائمة الوطنية من أجل مصر"، ومحمود على عبد الله مرجان، مرشح الحزب على المقاعد الفردي.