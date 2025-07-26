تحصين أكثر من 42 ألف رأس ماشية في الجيزة خلال 3 أسابيع

كتب- محمد أبو بكر:

أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، استمرار جهود المحافظة في دعم الثروة الحيوانية من خلال حملات التحصين والإرشاد البيطري، في إطار الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الأمراض الوبائية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي دعمًا لصغار المربين وتعزيزًا لمفهوم الأمن الغذائي وتوفير غذاء آمن وصحي للمواطنين.

وأوضح المحافظ، في بيان اليوم، أن تنمية الثروة الحيوانية تمثل أولوية للدولة لكونها أحد روافد الاقتصاد القومي، مشددًا على حرص المحافظة على تقديم الدعم الفني والبيطري اللازم لتحسين إنتاجية القطاع الحيواني وضمان صحة وسلامة الماشية.

تحصينات وأعمال بيطرية موسعة

وأشار تقرير صادر عن مديرية الطب البيطري إلى أنه تم تحصين 42,124 رأس ماشية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية ضد أمراض وبائية خطيرة، منها: الحمى القلاعية، الجلد العقدي، جدري الضأن، طاعون المجترات الصغيرة.

كما شملت جهود المديرية، إجراء اختبارات البروسيلا على 908 رؤوس ماشية وتحصين 437 منها، إجراء اختبارات الدرن على 542 رأسًا من الأبقار والجاموس، تحصين وتعقيم 436 كلبًا ضالًا بالتعاون مع المجتمع المدني، ضمن جهود مكافحة الأمراض المشتركة.

إدارة المجازر والرقابة على اللحوم

في مجال إدارة المجازر، أفاد التقرير بإصدار 310 تصاريح ذبح لنحو 324 ألف طائر، ووصول إجمالي مذبوحات الدواجن إلى 956,162 طائرًا، وذبح 6,218 رأس ماشية بالمجازر الحكومية، وضبط نحو 11 طنًا من المنتجات الحيوانية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، شملت مفروم الدواجن، الدهون، ومصنعات اللحوم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وتحرير 31 محضر مخالفة من خلال حملات رقابية مكثفة على الأسواق.

ندوات إرشادية وقوافل بيطرية مجانية

في إطار نشر الوعي البيطري، تم عقد 266 ندوة توعوية للمربين بالقرى والمراكز، تناولت أهمية التحصين وطرق الوقاية من الأمراض وعلى رأسها مرض السعار، وترقيم وتأمين 1,379 رأس ماشية لمتابعة حالتها الصحية ضمن خطة التتبع.

كما تم تنظيم قوافل علاجية بيطرية مجانية بالتعاون مع كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة والمركز القومي للبحوث بالبدرشين، حيث تم تقديم خدمات علاجية لـ 4,802 حالة حيوانية. وتم أيضًا التنسيق مع مستشفى برك الخيري للخيول لعقد ندوات حول رعاية الخيول والاهتمام بصحتها.

من جانبه، أكد الدكتور محمد فارس، مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، استمرار الحملات البيطرية والرقابية خلال الفترة المقبلة، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين وحماية الثروة الحيوانية.

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