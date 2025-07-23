لأول مرة.. تعيين ودمج موظفين من ذوي الهمم بمحطات القطار الكهربائي LRT

كتب- محمد نصار:

أعلنت شركة "آر.إيه.تي.بي ديف للنقل كايرو" – المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الأخضر الثالث للمترو وقطار العاصمة (القطار الكهربائي الخفيف LRT) – عن تعيين مجموعة من الموظفين من ذوي الهمم من ضعاف السمع، للعمل داخل أرصفة ومحطات قطار العاصمة، لتقديم الدعم والمساعدة للركاب من ذوي الإعاقة السمعية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية متكاملة تتبناها الشركة لتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، وتهيئة بيئة عمل دامجة تُراعي احتياجات جميع الأفراد دون تمييز. وقد حرصت الشركة على تجهيز بيئة العمل المناسبة، وتدريب الفرق المعنية لتمكين الموظفين الجدد من أداء مهامهم بكفاءة وفاعلية.

وأكدت شركة "آر.إيه.تي.بي ديف للنقل كايرو" أن هذه المبادرة تُجسد التزامها العميق بمفهوم الشمول الوظيفي، وإيمانها بأن تنوع القدرات داخل فرق العمل يسهم في تحسين جودة الأداء ورفع كفاءة الخدمة المقدمة للركاب.

وفي هذا السياق، صرح المهندس وديع بوشيحة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، قائلاً: "هذه المبادرة لا تُعد مجرد خطوة رمزية، بل تمثل جزءًا أصيلًا من استراتيجيتنا التشغيلية، التي تهدف إلى بناء منظومة عمل متكاملة تستوعب الجميع وتوفر لهم الدعم اللازم. نحن نؤمن بأن إشراك ذوي الهمم في بيئة العمل يعزز من التجربة المهنية، ويضيف بُعدًا إنسانيًا وعمليًا ينعكس إيجابيًا على الخدمة المقدمة داخل المحطات".

وأضاف أن الشركة تعتزم خلال المرحلة المقبلة التوسع في تعيين المزيد من الكوادر من ذوي الهمم في مختلف القطاعات، دعمًا لرؤيتها الرامية إلى تحقيق الشمول والتكافؤ الوظيفي على نحو مستدام.

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