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المجلس الأعلى للشئون الإسلامية يُطلق المنتدى الثاني للطلاب الوافدين بالإسكندرية

10:39 ص الثلاثاء 22 يوليو 2025

المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أطلق المجلس الأعلى للشئون الإسلامية المنتدى الثاني للطلاب الوافدين بمدينة الإسكندرية، برعاية الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

ويأتي المنتدى ضمن البرامج التثقيفية والتدريبية التي ينظمها المجلس للطلاب الوافدين بالأزهر الشريف، بهدف دعم وعيهم الثقافي وتعزيز اندماجهم الحضاري. وقد تحرّك المشاركون من مقر المجلس بالقاهرة إلى مدينة الإسكندرية في رحلة علمية وثقافية وترفيهية متكاملة.

ويشارك في المنتدى (50) طالبًا وافدًا من جنسيات متعددة، ويتضمن البرنامج ورشًا علمية وجلسات تفاعلية تنظمها اللجان العلمية بالمجلس، إلى جانب زيارات ميدانية لأهم المعالم الدينية والثقافية بمدينة الإسكندرية، منها مكتبة الإسكندرية، وعدد من المعالم الإسلامية والتراثية.

ويهدف المنتدى إلى تعميق المعرفة بتاريخ مصر الإسلامي والحضاري، وإثراء الجانب العلمي والفكري للطلاب، وتنمية قيم الأخوّة والتسامح والحوار الثقافي بين طلاب من بيئات متعددة، والتعريف بدور مصر في احتضان الثقافة الإسلامية والفكر الوسطي.

وأكد المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن المنتدى يمثل خطوة مهمة في دعم الطلاب الوافدين وتعزيز تفاعلهم المعرفي والثقافي داخل المجتمع المصري، مشيرًا إلى أن المجلس يحرص على تنظيم برامج نوعية تجمع بين التثقيف والترفيه، تعبيرًا عن رسالة مصر الحضارية في رعاية طلاب العلم من مختلف دول العالم

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الطلاب الوافدين الإسكندرية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف
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