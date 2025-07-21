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4 خطوات للإبلاغ عن واقعة سرقة عداد كهربائي واستبداله

02:51 م الإثنين 21 يوليه 2025

سرقة العداد الكهربائي

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كتب- محمد صلاح:

تجددت، خلال الفترة الحالية، ظاهرة سرقة عدادات الكهرباء من الشقق السكنية بمناطق مختلفة؛ خصوصًا العشوائية والجديدة، الأمر الذي طرح عدة تساؤلات؛ أبرزها ما الخطوات المتبعة عند سرقة العداد خشية تعرض المواطن لأي أضرار قانونية من جانب شركة الكهرباء؟

وينشر "مصراوي" خطوات الإبلاغ عن واقعة سرقة عداد كهربائي، في ما يلي:

أولًا: يقوم المواطن أو المشترك الذي تعرض للسرقة بتحرير محضر بقسم الشرطة التابع له.

ثانيًا: يقوم المشترك صاحب البلاغ بأخذ صورة من المحضر وتقديمها إلى الكهرباء.

ثالثًا: يقوم فرع الكهرباء التابع له المشترك صاحب الشكوى أو البلاغ بتركيب عداد جديد بعد سداد قيمته.

رابعًا: يقوم المشترك بسداد قيمة العداد الجديد مسبق الدفع.

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