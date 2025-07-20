حرارة شديدة.. الأرصاد تُعلن طقس غدًا الاثنين بالظواهر الجوية

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس غدا الاثنين، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر.

وأضافت الهيئة، أنه يوجد شبورة مائية في الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

وتابعت الهيئة: "يوجد نشاط رياح على السواحل الشمالية ووسط سيناء وتكون سرعة الرياح الـ30 إلى 36 كم/س.

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي: