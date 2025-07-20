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مدبولي: ماضون في تنفيذ الطروحات لدعم التنمية وجذب الاستثمار

04:04 م الأحد 20 يوليه 2025

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب - محمد سامي:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، لمتابعة موقف تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، بحضور كل من أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وعدد من مسؤولي الجهات المعنية.

وبحسب بيان، أكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي في إطار اهتمام الحكومة بمتابعة الجهود المستمرة لتنفيذ برنامج الطروحات، في ضوء التزام الدولة بتحقيق مستهدفاته، بما يدعم رؤية مصر في تعزيز دور القطاع الخاص، وفقًا لمحددات وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وصرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد استعراض ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية ضمن برنامج الطروحات، إلى جانب مناقشة الخطوات المقررة خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزراء المعنيين استعرضوا أيضًا الجهود التي تبذلها وزاراتهم ضمن اختصاصاتها، لضمان تنفيذ البرنامج بما يتماشى مع الأهداف الاقتصادية المقررة.

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مصطفى مدبولي مجلس الوزراء مدينة العلمين الجديدة أحمد كجوك وزير المالية محمد شيمي حسن الخطيب كريم بدوي
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