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غدًا.. وزير الصحة يتفقد المنشآت الصحية بالإسماعيلية ويفتتح "معمل المحاكاة"

02:30 م الأحد 20 يوليو 2025

د. خالد عبدالغفار وزير الصحة

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كتب - أحمد جمعة:

يُجري الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، غدًا الإثنين، زيارة ميدانية إلى محافظة الإسماعيلية، يتفقد خلالها عددًا من المنشآت الطبي.

ومن المقرر أن يشهد الوزير افتتاح معمل المحاكاة المطوّر داخل معهد الإسماعيلية الفني الصحي.

تشمل الزيارة الوقوف على معدلات الإنجاز داخل عدد من المؤسسات الصحية بالمحافظة، إضافة إلى استعراض أحدث التقنيات المستخدمة في التدريب الطبي داخل معمل المحاكاة الذي تم تجهيزه وفقًا لأعلى المعايير.

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خالد عبدالغفار مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان محافظة الإسماعيلية
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