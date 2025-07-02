كتب- محمد عبد الناصر:

تصوير- محمود معروف:



أعلنت شركة Rock Developments عن إطلاق أحدث مشروعاتها العقارية "روك جرين" بمدينة هليوبوليس الجديدة، بإجمالي استثمارات يصل إلى 7 مليارات جنيه، وعلى مساحة تبلغ 17 فدانًا، ضمن خطتها التوسعية لتقديم مجتمعات عمرانية متكاملة تركز على جودة الحياة والرفاهية.



وحدات متنوعة وخدمات متكاملة

وأكد المهندس عماد دوس، العضو المنتدب للشركة، أن "روك جرين" يمثل محطة جديدة في مسيرة الشركة نحو التميز، حيث يوفر وحدات سكنية متنوعة تشمل أكثر من 466 وحدة بمساحات تتراوح بين 116 و236 مترًا مربعًا، إلى جانب 40 فيلا خاصة، ويتم تنفيذ المشروع على 3 مراحل.



وأوضح دوس أن المشروع يقع في موقع استراتيجي على بعد دقيقة من طريق السويس، و3 دقائق من مدينة الشروق، و7 دقائق من مدينتي، و15 دقيقة من التجمع الخامس، و30 دقيقة من مطار القاهرة الدولي، كما يتميز بقربه من مدرسة بلڤيدير والمركز الطبي العالمي ومستشفى رويال.

كشفت المهندسة بارثينا دوس، عضو مجلس الإدارة، أن "روك جرين" يعتمد على فكرة "الراحة تبدأ من المنزل"، ويهدف إلى تقديم أسلوب حياة متكامل يجمع بين الهدوء العصري والطبيعة، حيث تشمل المساحات الخضراء 85% من إجمالي مساحة المشروع، إلى جانب حديقة مركزية بمساحة 20 ألف متر مربع، ومسطحات مائية وخدمات متعددة.



تسهيلات وسكن بدون وحدات تجارية

يضم المشروع شققًا وفيلات نصف تشطيب، ويُطرح بتسهيلات سداد تصل إلى 8 سنوات، ومن المقرر بدء تسليم المرحلة الأولى في 2029، مع التأكيد على عدم وجود وحدات تجارية حفاظًا على الهدوء والخصوصية داخل الكمبوند.



خدمات متميزة ومزايا تناسب أنماط الحياة الحديثة

يتضمن المشروع تراكًا أولمبيًا للمشي والجري، صالة رياضية مفتوحة، منطقة يوغا، حديقة مركزية، مناطق اجتماعية، مساحات للعمل الخارجي، منطقة مخصصة للأطفال، وأخرى للقراءة، وحديقة مغلقة للكلاب، بالإضافة إلى مواقف للدراجات ونقاط شحن للسيارات الكهربائية.



أعلنت الشركة عن خطتها لطرح 5 مشروعات جديدة خلال النصف الثاني من 2025، تشمل مشروعات سكنية وتجارية وإدارية في مواقع متعددة بالقاهرة والعاصمة الإدارية، مستهدفة مبيعات تعاقدية بقيمة 5 مليارات جنيه خلال العام.



ويمتد نشاط Rock Developments على محفظة أراضٍ تتجاوز 5 ملايين متر مربع، تشمل أكثر من 20 ألف وحدة عقارية، بإجمالي استثمارات تفوق 20 مليار جنيه، وتضم 10 مشروعات بارزة، ما يعزز مكانتها كواحدة من أهم المطورين العقاريين في مصر، لا سيما بمنطقة شيراتون هليوبوليس.

