الطقس غدًا.. اضطراب الملاحة وارتفاع الأمواج والقاهرة تسجل 35 درجة

كتب-عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها عن حالة الطقس المتوقعة غدا الأحد 20 يوليو 2025 على معظم أنحاء البلاد.

وقالت الأرصاد في بيانها أنه من المتوقع أن تشهد البلاد غدا الأحد استمرار الانخفاض الطفيف لدرجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد إذ يسود طقس يسود طقس حار رطب إلى شديد الحرارة على أغلب الأنحاء نهارا مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر.

كما تتكون شبورة مائية على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد قد تكون كثيفة على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري ونشاط لحركة الرياح على بعض شواطئ البحر المتوسط.

وأشارت أيضا إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية على مناطق من سواحل البحر الأحمر وخليج السويس وارتفاع الأمواج من 2.5:1.5 متر.

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