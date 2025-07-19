صور.. إسبانيا تشارك مصر في تحديث الإضاءة الداخلية للأهرامات الثلاثة

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، الانتهاء من تنفيذ مشروع تحديث نظام الإضاءة الداخلية لأهرامات الجيزة الثلاثة (خوفو، خفرع، منكاورع)، بالتعاون مع الحكومة الإسبانية.

وجاء المشروع باستخدام أحدث تقنيات الإضاءة الصديقة للبيئة (LED)، والتي تساهم في إبراز عظمة وعبقرية التصميم الداخلي للأهرامات دون التأثير على طبيعتها الأثرية.

تعزيز تجربة الزائر وجاذبية السياحة الثقافية

صرح شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، بأن هذا المشروع يأتي في إطار جهود الوزارة المستمرة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في المواقع الأثرية والمتاحف.

ولفت إلى أن تطوير الإضاءة الداخلية للأهرامات يعزز من تجربة الزائر، ويجذب مزيدًا من السائحين، خاصة المهتمين بالسياحة الثقافية من مختلف الأسواق العالمية، مؤكدًا التزام الوزارة بالحفاظ على التراث المصري وفقًا للمعايير الدولية.

تكنولوجيا آمنة وخبرات إسبانية

من جانبه، أوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن نظام الإضاءة الجديد يعتمد على وحدات باردة وآمنة لا تؤثر على مكونات الأهرامات الأثرية.

وأشار إلى أن المشروع نُفّذ بالتعاون مع فريق من الأثريين والمهندسين الإسبان، وذلك بعد إجراء الدراسات العلمية والفنية الدقيقة اللازمة لضمان الحفاظ على سلامة المعالم الأثرية.

وأكد "خالد"، أن منظومة الإضاءة الجديدة لا تقتصر فقط على حماية الأثر، بل تسهم كذلك في تعزيز مفاهيم الاستدامة، وتمنح الزوار تجربة بصرية متميزة داخل الأهرامات، من خلال تسليط الضوء على روعة ودقة العمارة المصرية القديمة التي عبّرت عن مفهوم الخلود في الحضارة الفرعونية.

وفي السياق ذاته، قال أشرف محيي الدين، مدير عام آثار الجيزة، إن المشروع شمل جميع الممرات الداخلية للأهرامات، بما في ذلك حجرات الدفن والمصاعد والمنازل الداخلية، مما أضفى مزيدًا من الإثارة والتشويق على تجربة الزيارة، مع الحفاظ التام على الطابع الأثري والمعماري للأهرامات.

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