الصحة: أكثر من 5 ملايين خدمة في أول 3 أيام من حملة "100 يوم صحة"

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم ما يزيد على 5 ملايين و63 ألف خدمة طبية مجانية خلال الأيام الثلاثة الأولى من انطلاق النسخة الثالثة من حملة "100 يوم صحة"، والتي بدأت فعالياتها يوم الثلاثاء 15 يوليو 2025، في مختلف محافظات الجمهورية.

تأتي الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، الذي شدد على أهمية تعزيز المبادرات الصحية القومية لما لها من دور محوري في تطوير المنظومة الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدمت يوم أمس فقط مليون و570 ألفًا و726 خدمة طبية مجانية، مشيرًا إلى مشاركة 12 قطاعًا صحيًا في تنفيذ أنشطة الحملة ضمن إطار تكاملي يعزز من كفاءة الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة قدم نحو 616 ألفًا و883 خدمة، بينما قدم قطاع الرعاية العلاجية حوالي 362 ألفًا و407 خدمات، إضافة إلى 95 ألفًا و325 خدمة ضمن المبادرات الرئاسية للصحة العامة، و37 ألفًا و594 خدمة من خلال قطاع الطب الوقائي.

كما وفّرت الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية نحو 44 ألفًا و958 خدمة، وقدمت مبادرة "صحتك سعادة" لدعم الصحة النفسية 4 آلاف و614 خدمة، في حين وفّرت مستشفيات التأمين الصحي 205 آلاف و377 خدمة.

وأضاف "عبد الغفار" أن هيئة الإسعاف المصرية قدمت 5 آلاف و402 خدمة إسعافية، بينما قدمت مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة 94 ألفًا و104 خدمات، وتم إجراء 2,472 عملية جراحية ضمن قوائم الانتظار، كما قدمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 15 ألفًا و909 خدمات.

وفي جانب التوعية والتثقيف، أوضح المتحدث الرسمي أن الحملة قدمت 85 ألفًا و681 خدمة تثقيف صحي وتوعوي، نفذتها فرق التواصل المجتمعي المنتشرة في الشوارع والنوادي والمراكز التجارية، من خلال ندوات وأنشطة تهدف إلى رفع الوعي الصحي وتشجيع المواطنين على الاستفادة من خدمات الحملة.

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