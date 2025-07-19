كتب- أحمد جمعة:

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور أحمد سامي الحوفي، الرئيس الإقليمي لشركة "جانسن" Janssen – إحدى شركات "جونسون آند جونسون" العالمية – في مصر، الأردن، السودان، ليبيا، وإثيوبيا، وذلك بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل التعاون في مجالات علاج الأورام والابتكار في الرعاية الصحية.

وأكد "السبكي"، خلال اللقاء، التوافق على إنشاء مركز تميز لعلاج الأورام بمحافظة أسوان، بالإضافة إلى وحدة للممارسة المكتملة (IPU) بالتعاون مع "جانسن"، بهدف تطوير خدمات الرعاية التخصصية ونقل الخبرات الدولية في مجال الأورام إلى مصر.

كما أعلن رئيس الهيئة، الاتفاق من حيث المبدأ على إطلاق منصة رقمية متخصصة لإدراج العلاجات الجديدة، تتيح للكوادر الطبية بالهيئة متابعة أحدث المستجدات العلاجية في مختلف التخصصات، بما يعزز كفاءة الخدمات الطبية وتحسين تجربة المرضى.

وأضاف أن التعاون مع "جانسن" يشمل دعم البحث العلمي، وتوفير أحدث العلاجات في تخصصات متعددة، من بينها الأورام، وأمراض المناعة، والصحة النفسية، إلى جانب توفير أدوية الأمراض النادرة، ما يسهم في رفع جودة الرعاية الصحية وجذب المرضى من داخل وخارج مصر، ضمن مشروع السياحة العلاجية للهيئة تحت شعار "نرعاك في مصر".

وأشار "السبكي"، إلى أن خطة التعاون تتضمن كذلك تدريب الكوادر الطبية على أحدث تقنيات وأساليب علاج الأورام، وتطوير المهارات التواصلية، إلى جانب التدريب على تطبيقات الرقمنة والذكاء الاصطناعي، دعمًا لجهود الهيئة في التحول الرقمي وبناء منظومة صحية ذكية ومستدامة.

وفي ختام اللقاء، دعا "السبكي"، وفد "جانسن" لزيارة مستشفى الرعاية الافتراضي بالإسماعيلية، والمركز الوطني لعلوم البيانات الصحية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، الذي تستهدف الهيئة من خلاله أن يصبح مركزًا إقليميًا لتطوير الحلول الرقمية في الرعاية الصحية.

من جانبه، أعرب الدكتور أحمد الحوفي، عن سعادته بالشراكة الاستراتيجية مع الهيئة، مشيدًا بجهودها في تطوير منظومة الرعاية الصحية بمصر، وبما لمسه من تطور ملحوظ في البنية التحتية والرؤية الطموحة للتحول الرقمي.

وأكد أن مصر تمثل شريكًا استراتيجيًا واعدًا في مجال الابتكار الصحي، مشيرًا إلى أن تعزيز البحث العلمي وبناء القدرات يأتيان على رأس أولويات "جانسن"، بما يضمن توطين الحلول العلاجية وتلبية احتياجات المرضى بأعلى مستويات الجودة والكفاءة.

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