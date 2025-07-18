كتب- عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، إعلان المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، القائمة النهائية للمرشحين فى انتخابات مجلس الشيوخ 2025، ورموزهم الانتخابية.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

ننشر القائمة النهائية للمرشحين في انتخابات مجلس الشيوخ 2025

أعلن المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، القائمة النهائية للمرشحين فى انتخابات مجلس الشيوخ 2025، ورموزهم الانتخابية، اليوم الجمعة، وذلك بعد فصل محكمة القضاء الإداري فى الطعون التي قدمت عليها وبلغ عدد المرشحين على المقاعد الفردية 428 مرشحا منهم 189 مرشحا مستقلا و242 مرشحا من الأحزاب السياسية وقائمة فى كل من الدوائر المخصصة بنظام القوائم تحت اسم القائمة الوطنية من أجل مصر.

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