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أبرزها حبس رجال الأعمال.. وزير العمل يوضح كيف اعترض النواب على قانون العمل الجديد

02:00 ص الجمعة 18 يوليو 2025

محمد جبران وزير العمل

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كتب- محمد أبو بكر:

كشف محمد جبران، وزير العمل، عن أبرز النقاط الخلافية التي دارت حول قانون العمل الجديد خلال مناقشته في البرلمان المصري.

وقال "جبران"، في تصريحات صحفية،: كان في تحفظات من رجال الأعمال على حبس رجال الأعمال وده كان أمر مهم جدًا إن احنا شلنا الحبس، وكان في نقاط على موضوع الإضراب للعامل وهل هو حق ولا مش حق ولكن الاتفاقيات الدولية بتدي له الحق بضوابط معينة، مثل الإخطار قبلها بـ10 أيام لأن بيبقى في مفاوضة جماعية من وزارة العمل، بتجيب صاحب العمل.

وأضاف وزير العمل، أن العقد من أبرز النقاط الخلافية أثناء مناقشة قانون العمل الجديد، قائلًا:"كنا بنتكلم على العقد بتاع العامل وكان في العقد القديم مشاكل كتي وكان العامل بيروح للمحاكم العادية والقضية بتقعد سنوات كتير، وعلشان نحل المشكلة دي قلنا المحاكم العمالية تكون فاصلة وناجزة في تحقيق العدالة في خلال مدة لا تزيد عن ثلاث شهور.

وبين الوزير، أن النقاشات حول قانون العمل الجديد تمحورت حول القضايا المهمة والمواد المهمة، وبعد ذلك انتقلنا إلى مجلس الوزراء وعرضنا القانون على جميع الوزراء المعنيين في الوزارة في الحكومة المصرية، وجاءت التعديلات من مستشارين مجلس الوزراء.

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محمد جبران، وزير العمل حبس رجال الأعمال اعترض النواب قانون العمل الجديد
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