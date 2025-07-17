كتب- محمد سامي:

ضبط جهاز حماية المستهلك، مخزنًا غير مرخص بمنطقة البساتين في محافظة القاهرة، يُعاد فيه تدوير الأجهزة الكهربائية باستخدام مكونات تالفة وأخرى مستعملة، مع إعادة تغليفها ووضع علامات تجارية شهيرة عليها، تمهيدًا لطرحها في الأسواق على أنها جديدة، وذلك في أكبر ضربة نوعية للجهاز هذا العام.

وبحسب بيان الجهاز، أسفرت الحملة عن ضبط 1463 جهازًا كهربائيًا متنوعًا (ثلاجات، غسالات، بوتاجازات، تكييفات)، بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة في إعادة التعبئة والتغليف، إلى جانب 1560 ملصق بطاقة كفاءة طاقة مزورة و1500 ملصق إرشادات وهمي، وذلك بالمخالفة لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 912 لسنة 2017.

كما تم ضبط كومبروسر رش وأسطوانات أكسجين، تُستخدم لتحسين المظهر الخارجي للأجهزة وإيهام المستهلكين بجودتها، إلى جانب إدارة المنشأة بالكامل دون تراخيص قانونية، وبالمخالفة لقوانين حماية المستهلك والغش التجاري.

وقال الدكتور إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الحملة جاءت استنادًا إلى معلومات وتحريات دقيقة من الإدارة العامة للتحريات بالجهاز، وبناءً عليها تم اتخاذ الإجراءات القانونية ومداهمة المنشأة بالتعاون مع الجهات المعنية، لافتًا إلى أن القائمين عليها اعترفوا باستخدام أسماء علامات تجارية شهيرة دون إذن مسبق من أصحاب الحقوق، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وأكد "السجيني" أن ما تم ضبطه يمثل خطرًا بالغًا على سلامة المستهلكين، وتهديدًا مباشرًا للاقتصاد الوطني، مضيفًا: "لن نتهاون مع من يتلاعب بأرواح الناس أو يستغل ثقتهم. سنضرب بيد من حديد ضد كل من تسوّل له نفسه الإضرار بالمواطن أو تشويه السوق المصري".

وأشار إلى أن الواقعة تمثل مخالفات صريحة لقانون حماية المستهلك، وقانون مكافحة الغش التجاري، فضلًا عن القرار الوزاري المتعلق ببطاقة كفاءة الطاقة، مؤكدًا إحالة الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأوضح رئيس الجهاز أن حماية الأسواق وتعزيز الرقابة الميدانية تأتيان على رأس أولويات الجهاز، ويحظيان بدعم كبير من القيادة السياسية ودولة رئيس مجلس الوزراء، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية المكثفة في مختلف المحافظات.

ودعا "السجيني"، المواطنين إلى التعاون مع الجهاز والإبلاغ عن أي مخالفات عبر الخط الساخن 19588 أو من خلال التطبيق الإلكتروني والموقع الرسمي للجهاز..