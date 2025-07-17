وزيرة التنمية المحلية توجه بالتوسع في "أسواق اليوم الواحد" بالمحافظات

كتب- محمد نصار:

وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، المحافظين بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، على رأسها التموين والزراعة، إلى جانب القطاع الخاص والجمعيات الأهلية، بالتوسع في تنفيذ مبادرة "أسواق اليوم الواحد" في مختلف المحافظات.

وأكدت الوزيرة، في بيان اليوم، أن هذه الأسواق تستهدف تقليل حلقات التداول الوسيطة، مع ضمان توافر السلع الأساسية داخل التجمعات السكنية، لا سيما في المناطق الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تخفيف العبء عن المواطنين وتحقيق استقرار الأسعار.

وشددت الوزيرة، على أهمية المتابعة الدورية لأرصدة السلع الأساسية من قِبل السادة المحافظين، وضمان توافرها بنقاط البيع المختلفة للمستهلك النهائي، وذلك في إطار خطة متكاملة لضبط الأسواق وزيادة المعروض.

كما وجهت المحافظين بمراجعة توافر السلع بالمنافذ الثابتة والمتحركة التابعة لوزارات التموين والزراعة والجمعيات الأهلية وغيرها من الجهات المعنية، إلى جانب التعاون مع القطاع الخاص لضمان التنوع والتوازن في العرض.

وفي سياق متصل، أصدرت وزيرة التنمية المحلية، تعليمات بتكثيف حملات التفتيش والمتابعة الميدانية من خلال لجان مشتركة تضم ممثلين عن الوحدات المحلية، ومديريات التموين، والأحياء، لمتابعة الأسواق والمعارض والمنافذ والتأكد من توافر السلع، ومواجهة أي محاولات للاحتكار أو تخزين السلع بهدف التلاعب بالأسعار.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أهمية الاستمرار في تنفيذ الشوادر والمعارض المؤقتة والدائمة لبيع السلع والمنتجات بالتنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية والجهات المختصة، مع إعادة توزيع المنافذ المتحركة جغرافيًا داخل كل محافظة لتغطية المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة والمناطق الأكثر احتياجًا.

كما دعت إلى تعزيز دور الجمعيات الأهلية في تقديم السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، خاصة في القرى والمناطق الريفية، لضمان وصول السلع لكافة الفئات المستحقة وتحقيق الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية.

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