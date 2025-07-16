حالة الطقس اليوم الأربعاء.. حرارة شديدة وأمطار على هذه المناطق

القاهرة - أ ش أ:

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء، نهارا طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، وليلا طقس مائل للحراة رطب على أغلب الأنحاء.

وذكر الخبراء أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تتمثل في شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد قد كون كثيفة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وفرص سقوط أمطار خفيفة مساء قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من ( حلايب - الشلاتين - أبوسمبل - أسوان ) تكون خفيفة على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، إلى جانب نشاط رياح مصاحب للسحب الرعدية يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد وجنوب محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة، وكذلك نشاط رياح على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأضاف الخبراء أن حالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 الى 2.25 متر واتجاه الرياح : شمالية غربية : شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 الى 2 متر واتجاه الرياح: شمالية غربية : جنوبية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 37 25

العاصمة الإدارية 38 24

6 أكتوبر 38 24

بنها 37 25

دمنهور 35 23

وادي النطرون 37 23

كفر الشيخ 35 23

المنصورة 36 24

الزقازيق 37 25

شبين الكوم 36 24

طنطا 36 24

دمياط 34 24

بورسعيد 35 26

الاسماعيلية 39 25

السويس 37 24

العريش 35 23

رفح 34 22

رأس سدر 38 23

نخل 36 18

كاترين 32 17

الطور 37 25

طابا 36 22

شرم الشيخ 38 29

الإسكندرية 35 23

العلمين 32 22

مطروح 31 22

السلوم 32 21

سيوة 35 21

رأس غارب 38 28

الغردقة 38 29

سفاجا 38 28

مرسى علم 37 28

الشلاتين 41 28

حلايب 36 29

أبو رماد 39 28

رأس حدربة 36 29

الفيوم 38 24

بني سويف 38 24

المنيا 39 23

أسيوط 40 24

سوهاج 40 25

قنا 42 25

الأقصر 41 27

أسوان 42 28

الوادى الجديد 40 23

أبوسمبل 41 28